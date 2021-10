Bosnia Erzegovina-Italia Under 21: probabili formazioni e diretta

Venerdì 8 Ottobre 2021, 15:24 - Ultimo aggiornamento: 16:15

Tutto pronto per la sfida degli azzurrini. In campo Bosnia Erzegovina-Italia Under 21 valida per le qualificazioni agli europei. Gli azzurrini dopo l'esordio ricco di gol con il Lussemburgo hanno chiuso anche la pratica Montenegro. Punteggio pieno dunque per la squadra di Nicolato che mantiene a "zero" la casella dei gol subiti. In classifica l’Italia è al secondo posto, ma la Svezia, a quota 7, ha disputato un match in più. Dopo due incontri in casa, adesso è il momento di andare in trasferta. La Bosnia viene da due pareggi e una sconfitta. Prima il 2-2 con il Montenegro, poi il ko con l'Irlanda e infine il pareggio con la Svezia. In caso di ulteriore ko, i padroni di casa potrebbero già dire addio anche alla possibilità di giocarsi gli spareggi.

Segui Bosnia Erzegovina-Italia Under 21 in diretta

Probabili formazioni Bosnia-Italia Under 21

Italia (4-3-3): Turati; Cambiaso; Canestrelli, Udogie, Calafiori; Fagioli, Tonali, Rovella; Cancellieri, Lucca, Colombo. Allenatore: Nicolato

Arbitro: Peter Kjaesgaard DEN. Assistenti: Victor Skytte DEN - Jesper Dahl DEN. Quarto arbitro: Morten Krogh DEN

Dove vedere Bosnia-Italia Under 21 in tv

Bosnia-Italia Under21 sarà visibile in diretta su Rai Due. Per tutti gli utenti registrati, la partita che si disputerà al FF BH Football Training Centre di Zenica, in Bosnia, sarà disponibile anche in streaming su Rai Play oltre che sul sito de Il Messaggero