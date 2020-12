PAGELLE BORUSSIA M.

SOMMER 5.5

Confuso quando l’Inter si fa vedere dalle sue parti.

LAINER 6

L’ultimo ad arrendersi in difesa. Salva su Young.

JANTSCHKE 5

Perde ogni tipo di duello con Lukaku e Lautaro Martinez.

GINTER 5

Fa acqua da tutte le parti.

WENDT 5

Arriva in ritardo sul gol di Darmian.

LAZARO 6

Suo il cross del pareggio. È l’ex di turno.

KRAMER 5

Lotta su ogni pallone, ma perde i duelli.

NEUHAUS 5

Non brillante come in altre occasioni.

STINDL 5.5

Non aiuta i due attaccanti.

THURAM 6

Suo l’assist per il secondo gol di Plea.

PLEA 6.5

Tiene in vita i tedeschi.

EMBOLO 5.5

Non regala guizzi.

ROSE 5

Si illude, ma perde.

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 7.5

Due parate su Lainer e Thuram, che fanno capire a tutti che lui c’è.

SKRINIAR 6.5

Si perde Plea sul pareggio tedesco, ma non molla mai.

DE VRIJ 6.5

Controlla la difesa che a volte va in apprensione.

BASTONI 6

Dalla sua parte soffre un po’.

DARMIAN 7.5

Gara molto bella. Gol e tanta corsa.

BARELLA 6.5

Solito giocatore impetuoso. Si può fare affidamento su di lui.

BROZOVIC 6

Sbaglia, ma non crolla.

GAGLIARDINI 6

Impreciso, ma non smette di combattere in mezzo al campo.

YOUNG 5.5

Impreciso e sbaglia il colpo del ko.

LUKAKU 8.5

Un campione, davvero. Doppietta e Inter in corsa.

LAUTARO MARTINEZ 6

Prova a segnare, lo ferma il palo.

HAKIMI 6.5

Suo l’assist per l’1-3.

SANCHEZ 5.5

Perde la palla da dove arriva il 2-3 dei tedeschi.

CONTE 7.5

Ora è davvero la sua Inter.

