Borgo San Martino, Lupi: «Speriamo nella salvezza»

Il Borgo San Martino è pronto per disputare le ultime cinque giornate col coltello tra i denti come se fossero finali. A partire da domenica, al Galli contro l'ultima della classe l'Oir, destinata a una retrocessione inesorabile. Ma è proprio su questa gara che i giallo neri si stanno concentrando perchè non vogliono che si prenda sottogamba. «Quella di domenica non è una partita scontata - ha detto il presidente Andrea Lupi - nonostante sia ultima l'Oir è una formazione che non è matematicamente retrocessa, pertanto dobbiamo tenere alta la guardia. Da qui al termine non dobbiamo perdere il ritmo che abbiamo ritrovato. Veniamo da tre pareggi, ma avremmo meritato di più. Anche domenica sono stati due punti persi per nostre sviste, ma al contempo ho notato una squadra viva, determinata, che non molla. Se manteniamo questo trend di gioco possiamo arrivare alla salvezza sensa play out».

Ultimo aggiornamento: 18:52

