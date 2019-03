Borgo San Martino, Lupi: «Abbiamo perso due punti»

Il Borgo San Martino pareggia 1-1 contro l'Allumiere: una gara che si sviluppa nella seconda frazione di gioco, prima col vantaggio dei ceriti grazie alla marcatura messa a segno da Matteo Tardini, entrato in campo nella ripresa. Il pareggio dei collinari avviene in seguito ad una leggerezza difensiva. Un pareggio, dunque, che per quello che si è visto in campo, con tante occasioni sprecate sta stretto alla compagine cerite. «Si in effetti abbiamo perso due punti, perchè loro hanno segnato su una distazione nostra, facendo ben poco - ha detto il presidente Lupi - Questo pari ci fa muovere la classifica che è abbastanza corta e include moltre squadre alla lotta alla salvezza. Mancano ancora molte giornate e tanti scontri diretti, speriamo di evitare i play out».

