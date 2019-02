Borgo San Martino, D'Ercole: «Ce la giochiamo a viso aperto contro il Palidoro»

Un derby sentito con obiettivi completamente differenti. Stiamo parlando della sfida tra Borgo San Martino e Palidoro, domenica al Galli alle 11: si tratta di una battaglia che promette spettacolo garantito. La situazione dei gialloneri dice che un trionfo migliorerebbe la loro situazione visto che sono invischiati nella zona calda della classifica. La squadra del main sponsor Grande Impero occupa il quint'ultimo posto a 17 punti, a due lunghezze di vantaggio dal Passoscuro in piena zona retrocessione. Di certo la classfica si può definire corta, c'è molto equilibrio e ogni partita può mutare l'assetto della graduatoria. Nuovo Borgo San Martino atteso dalla battaglia nel derby. Il capitano sprona la squadra. In vista dell'impegno di domenica D'Ercole e compagni affronteranno un Palidoro in grande spolvero, reduce da un successo imporante domenica che gli ha permesso di salire al quarto posto. «Li ho visti all'andata, quando pareggiammo, e devo dire che mi hanno fatto un'ottima impressione. Sono ben organizzati, molto quadrati - dice il capitano- noi faremo la nostra partita e ce la giocheremo a viso aperto, sperando di conquistare una bella vittoria. Ci stiamo preparando come sempre, con la solita determinazione e la convizione di dare il cento per cento. Sappiamo che da qui alla fine ci aspettano tutte finali, le dobbiamo affrontare ognuna con la rabbia giusta». I sanmartinesi in classifica hanno una delle miglior difese, solo 24 reti subite, le stesse del Palidoro. Insomma dopo la sconfitta di domenica, su cui si è riflettuto, non c'è altro che pensare a disputare una grande partita domenica. Serve una prova di carattere, e anche tre punti per respirare aria salubre.

Ultimo aggiornamento: 17:47

