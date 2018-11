© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la Boreale Don Orione la strada verso a finale di Coppa Italia di Eccellenza è diventata in salita. I biancoviola sono stati sconfitti in casa dalla Valle del Tevere 2-0, nella gara d’andata dei quarti di finale. Nella partita di ritorno in programma sul campo di Forano il 5 dicembre, per staccare il pass per la semifinale ci vuole un’impresa da parte della squadra capitolina. La squadra di Scaricamazza, imbattuta in campionato, di fatto ha ipotecato il passaggio tra le migliori quattro del torneo. E' andata a segno sia nel primo e sia nel secondo tempo con l'attaccante Giurato. La Boreale da parte sua ha protestato per un rigore non concesso nel primo tempo per un fallo di mano.Boreale Donorione: Zonfrilli, Leonardi, Buccioni (10’ st Fogli), Barbetti, Gianotti, Di Gioacchino, Cesaro (12’ st Ricci), Mastrandrea, Campi (25’st Gambale), De Marco, De Cubellis (30’ st Polito). A disp. Cerreti, Fogli, Centrella, Polito, Messina, Di Cori, Ricci, Colapietro, Gambale All. De MattiaValle del Tevere: De Vellis, Galanti (8’ st’ Paletta), Passiatore, Gomez, Bianchi, Nardi, Mamarang, Hrustic, Giurato (31’st Danieli), Jammeh (28 st’ Lelli), Manga (1’ st Macri) A disp. Aniello, Nocelli, Grizzi, Renelli, Pileri All. ScaricamazzaReti:8’pt e 10’st Giurato