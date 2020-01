© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una partita storta che pesa come un macigno per la Boreale ora di nuovo invischiata nella zona playout. Domenica scorsa l’Aranova ha infatti sbancato il campo della squadra di Roma nord, con un 2-0 che non ha fatto sconti, merito si degli ospiti ma anche demerito dei ragazzi allenati da Santoni. Le prossime due partite contro Corneto e Cynthia saranno fondamentali per la salvezza dei viola che dovranno ancora fare a meno del gioiellino Samuele Sorrentino.Classe 2003, under 16 e in pochi mesi aggregato prima con la Juniores e poi con la prima squadra con cui è già andato in gol una volta:“Giocare con i grandi è un’esperienza bellissima e spero di poter continuare a fare bene. Come ci sono arrivato? Lo scorso anno con gli under 16 ho segnato trenta reti e siamo arrivati secondi. Quest’anno la società ha deciso di farmi aggregare alla juniores e nelle ultime settimane anche con l’eccellenza. Sono alla quinta presenza da titolare e ogni volta è un’emozione. In questi giorni, poi, sarò impegnato con la rappresentativa Allievi…”.“Spero di arrivare un giorno a giocare con mio fratello Lorenzo che oggi è l’attaccante del Renate in Serie C. Ma anche trovarmi in una primavera di qualche società di Serie A o Serie B, sarebbe un piccolo sogno che si avvera. Ho già fatto qualche provino, spero che ci saranno nuove opportunità, per ora continuo il mio percorso alla Boreale cercando di fare il massimo per la squadra”.“Io non ho giocato perché ero infortunato ma purtroppo ci ha detto male. Dopo l’1-0 ci siamo un po’ persi e abbiamo iniziato a giocare con lanci lunghi che non portano a nulla. Poi sul 2-0 si è proprio spenta la luce...abbiamo avuto un confronto con la società e lo staff e abbiamo capito che dobbiamo essere più aggressivi in mezzo al campo. Ora abbiamo due scontri diretti e dobbiamo cercare di fare sei punti, già ora stiamo nei playout, dobbiamo risalire prima possibile”.