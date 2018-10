© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi si aspettava sorprese dalle gare di ritorno dei sedicesimi di finale della Coppa Italia è stato accontentato. Due le clamorose rimonte messe in atto, con una valanga di reti messe a segno nel mercoledì d'Eccellenza. Ben 55 i gol segnati, con le goleade di Villalba (5-0 alla Bricofer Casal Barriera che ribalta il 3-0 dell'andata...) e Valla del Tevere, travolgente quest'ultima sulla capolista del girone A dell'Eccellenza, l'Astrea.Sette le reti anche in un match scoppiettante, come è stato quello tra Pro Roma e Morolo, mentre sono "solo" 6 quelle che ha proposto il derby tra Latina Sermoneta e Itri, vinto dai biancazzurri per 4-2. Travolgente anche l'Insieme ausonia, che prova a scacciare i venti di crisi con il 4-1 rifilato all'Arce (che a sua volta vede qualche... strega), mentre Chicco Baiocco e il l'Unipomezia si prendono un brodino di coppa (la manifestazione che hanno vinto per due anni di fila) con il 4-0 sul campo dell'Atletico Vescovio, già travolto all'andata in casa.Si qualificano ai calci di rigore la Boreale Donorione, che dopo aver perso 4-3 in casa, rifila lo stesso punteggio all'Uadace sul campo di Genazzano, renendo così necessari i calci di rigore per assegnare la qualificazione, andata ai romani, più bravi nei tiri dagli undici metri. Stessa sorte per il Civitavecchia, che restituisce il 2-0 dell'andata al Montalto e poi si prende gli ottavi di finale ai calci di rigore.Passano il turno anche l'Eeretum Monterotondo, che ribalta il 2-1 di Palombara con il 2-0 casalingo, la Vigor Perconti (che aveva già ottenuto mezzo pass nell'andata con il 3-0 in trasferta) e la Virtus Nettuno, che ha rifilato altre tre reti al Montespaccato (oggi comunque a segno) dopo le due dell'andata. Tripletta della Pro Calcio Tor Sapienza, che manda fuori dalla coppa il Lavinio Campoverde, al quale giàil 2-2 dell'andata aveva reso la qualificazione difficile. Non riesce a ribaltare il ko dell'andata, invece, il Pomezia, che lascia il pass-ottavi al Campus Eur, vincitore 3-1 nell'andata.Finiscono in partià due soli match: quello tra Grifone Gialloverde e Cavese (che manda agli ottavi i prensetini, vincitori all'andata per 1-0) e quello tra Almas Roma e Cynthia, un 2-2 che non sposta gli equilibri già determinati quattordici giorni fa con il 3-0 casalingo dei castellani.Queste le squadre qualifcate agli ottavi di finale con i gironi di appartenenza (8 squadre ciascuno):Cynthia 1920 (A) - Unipomezia (A) - Boreale Donorione (A) - Civitavecchia 1920 (A) - Eretum Monterotondo (A) - Cavese 1919 (B) - Insieme Ausonia (B) - Itri Calcio (B) - Campus Eur (B) - Morolo (B) - Team Nuova Florida (A) - Valle del Tevere (A) - Vigor Perconti (B) - Virtus Nettuno (B) - Villalba Ocres Moca (A) - Pro Calcio Tor Sapienza (B)