Boreale, De Mattia: «Il pareggio è il risultato più giusto»

La Boreale rappresenta sicuramente una bella favola nonchè certezza nel campionato di Eccellenza, girone B. La compagine di De Mattia si trova all'ottavo posto in campionato con 35 punti frutto di 9 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte e ha realizzato dopo 24 giornate di campionato la bellezza complessiva di 39 reti (terzo miglior attacco del torneo) mentre ne ha incassati 31. Nell'ultimo turno della competizione la Boreale ha pareggiato a reti bianche in casa del Morolo, il tecnico De Matteo spiega l'andamento dei suoi: «Dobbiamo focalizzare la nostra attenzione a chi in classifica sta alle nostre spalle e non alle posizioni di classifica ragguardevoli. Oggi era difficilissimo giocare, l'unica cosa possibile era spedire la sfera in avanti conquistando metri. Il pareggio è il risultato più giusto».

Ultimo aggiornamento: 17:39

