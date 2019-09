Ultimo aggiornamento: 16:29

Non basta il gol di Nardecchia alla Boreale, per vincere la gara casalinga contro la capolista Corneto Tarquinia. I viola mettono paura ai viterbesi, ma alla fine devono accontentarsi dell'uno a uno (gol della Corneto di Monteforte) , che serve comunque a restare in scia delle battistrada, ora diventate il Real Monterotondo e l'Unipomezia.