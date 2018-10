La Boreale ferma la corsa del Morolo, che dopo il ko di sette giorni fa in casa con il Sora, oggi non è andato oltre il pareggio in casa dei romani. I biancoviola sono andati subito in gol dopo appena quattro minuti di gioco con Barbetti e hanno condotto la gara per tutto il primo tempo. Nella ripresa, però, i ciociari sono riusciti a trovare il pareggio con il solito Victor Gomez, un attaccante molto ma molto interessante, che ha trovato al 59' la rete dell'uno a uno.

Ultimo aggiornamento: 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA