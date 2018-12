Finisce in parità, e alla fine è il risultato più giusto, il match del Don Orione tra Boreale e Arce. L'uno a uno finale rende giustizia alla squadra di casa, che non meritava assolutamente il ko al cospetto dei gialloblù avversari, andati in gol grazie al suo uomo migliore, l'attaccante Pintori (al 12.mo gol stagionale, agganciato in vetta Aimone Calì) che con u a magistrale punizione, dopo appena sei minuti, porta in vantaggio l'Arce. Per il pareggio dei romani, bisogna attendere la parte finale del secondo tempo, quando un calcio di rigore concesso dall'arbitro Caponi di Aprilia consente ad Andrea Ricci di firmare, all'80, l'uno a uno che arriverà fino al fischio finale. © RIPRODUZIONE RISERVATA