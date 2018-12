Boreale ancora vincente. 2-1 al Don Orione con la Cavese

Continua il buon momento di forma della Boreale che è in netta ripresa rispetto all’inizio poco felice di campionato. Dopo l’ottimo pareggio con l’Arce e la vittoria precedente di Latina Scalo, gli uomini di Maurizio de Mattia si prendono di misura il recupero della nona giornata di campinato, battendo 2-1 la Cavese di Sgarra. Gara che si sblocca solo alla metà della prima frazione di gioco, con il calcio di rigore trasformato da Ricci che vale l’1-0 dei padroni di Casa. Gli ospiti incassano ma reagiscono subito quando Ortiz ristabilisce la parità nel punteggio. Nella ripresa è decisivo il lampo di Di Cori al 20', con una grande girata, per dare alla Boreale l'intera posta in palio. I capitolini si portano a centro gruppo, non si risolleva invece la classifica dei biancocelesti che non vincono da ben otto turni e che restano in terzultima posizione.

Ultimo aggiornamento: 18:13

