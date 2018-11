Finisce in parità il derby del girone B di Eccellenza. Lo decide un gol di De Marco, uno dei giocatori di maggior qualità della squabra biancoviola, e la replica di Ascione.

De Marco ha trovato il gol del vantaggio al 38’ della prima frazione di gioco, condotta con più sutorità dalla Boreale. Il pareggio nella seconda parte della ripresa lo ha messo a segno Ascione quando mancava un quarto d’ora alla fine del march.

La Pro Roma, nel primo tempo si è vista annullate un gol di Accrachi per posizione di fuorigioco. episodio capitato quando le squadre erano ancora sullo zero zero.

