La Boreale approda ai quarti di finale della Coppa Italia riservata alla squadre di Eccellenza. I biancoviola hanno vinto in casa contro il Civitavecchia 3-1, ribaltando il 2-1 subito in riva al Tirreno quindici giorni fa. Hanno deciso l'incontro, le di De Marco, Gambale e De Cubellis; per gli ospiti è andato a segno Moniti, gol che non è bastato a invertire il trende negativo dei nerazzurri.E' la prima volta che la squadra del presidente Leonardi accede ai quarti della Coppa Italia, un risultato di grande prestigio. «Siamo veramente felici di questo passaggio del turno», ha detto il diesse Maurizio Villi. «Ora, aspettiamo con tranquillità di conoscere il prossimo avversario». In tribuna era presente Marco Scorsini, che quasi sicuramente, dopo la negativa esperienza con il Città di Palombara, sarà il nuovo tecnico del Civitavecchia.Il tabellino.Boreale: Zonfrilli, Fogli (25' st Buzzoni), Centrella (42' st Buccioni), Barbetti, Gianotti, Leonardi, Campi, Mastrandrea, Nicoli, De Marco (45' st Polito), Di Cori (27' st De Cubellis). A disp. Fabrizi, Buzzoni, Mursi, Messina, Colapietro, Gambale, Cesaro. All. De MattiaCivitavecchia: Superchi, Bellumori, Diemma (25' st Fatarella), Mannozzi, Borriello, Verdicchio, Befani (13' st Mariani), Nuti, Moneti (30' st Zagarella), Pietranera (49' st Marras) Vittorini C. A disp: Tomarelli, Fatarella, Iacomelli, Vittorini M., Belloni. All. Pasquale