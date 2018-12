Bonucci, un gol sulla coscienza, Ronaldo entra e decide

Ultimo aggiornamento: 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SZCZESNY 5,5 Una mezza incertezza in avvio, non ha colpe specifiche ma non è nemmeno troppo reattivo sui due gol di Zapata. Poi salva alla grande su Castagne.DE SCIGLIO 6 Nessuno svarione, tiene botta anche se in difficoltà come tutto il reparto.BONUCCI 4,5 Ha il gol del pareggio sulla coscienza: Zapata lo salta come un birillo al limite dell’area, ma non è l’unica imprecisione. Segna il 3-2 in fuorigioco, giustamente annullato.CHIELLINI 6 Uno dei pochi a salvarsi, mette una toppa dove può, pesca l’assist per il 2-2 di Ronaldo.ALEX SANDRO 5,5 Porta in vantaggio la Juve dopo 2 minuti con una botta deviata in porta da Djimsiti, ma in fase difensiva non offre adeguato supporto ai centrali.BENTANCUR 4,5 Dopo 5 minuti fa tremare la traversa con un tiro da fuori deviato da Berisha, poi lascia ingenuamente la Juve in 10 con il secondo giallo su Castagne.EMRE CAN 5 Non ha I tempi di Pjanic e si vede, fatica a trovare ritmo e posizione da regista. Sul primo gol di Zapata manca il suo filtro, si perde il colombiano sul secondo gol dell’Atalanta.KHEDIRA 4,5 Al rientro, c’è ma non si vede mai. Fuori giri(RONALDO 7 20’ st. Entra e la risolve, come fanno i campioni)DOUGLAS COSTA 5,5 Ci prova ma non incide, un paio di conclusioni, qualche dribbling in stile e nulla più.(PJANIC 6 11’ st Mette ordine dove mancava, suo il corner del 2-2)DYBALA 5 Abbassando il raggio d’azione finisce con l’essere sempre meno decisivo. Segna meno e entra ancora di meno nelle azioni dei gol.MANDZUKIC 5,5 Ha pochi palloni e poco spazio, se lo cerca rientrando e dando una mano in fase difensiva.ALLEGRI 5 Troppo turnover, specialmente a centrocampo, la raddrizza in corsa con Pjanic e Ronaldo, ma che rischio. Juve ancora imbattuta.