Bonucci: «Con Ronaldo tutto chiarito. De Ligt diventerà tra i più forti al mondo»

Leonardo Bonucci non si ferma mai. L’unico insostituibile di Sarri dal campo si prende anche il palcoscenico per la presentazione del libro “Il mio amico Leo” scritto con Francesco Ceniti, dedicato alla lotta contro il bullismo, alla presenza di Agnelli e Paratici. «Vincere il girone poteva sembrare facile, ma non lo è mai, non c’è nulla di scontato. Abbiamo fatto un buon percorso fino a qui, ora testa al campionato. Sapevamo che con l’arrivo di Conte l’Inter sarebbe tornata a lottare ai vertici in A e in Champions League, ma noi vogliamo arrivare in fondo in tutte le competizioni e alzare i trofei e gli obiettivi che ci siamo posti».

«De Ligt è un ragazzo molto umile, che deve migliorare, ma con queste doti sicuramente diventerà uno dei migliori al mondo - prosegue Bonucci - Chi vorrei evitare agli ottavi di Champions? Il Tottenham perché con l’arrivo di Mourinho in certe partite può dare qualcosa in più. È vero che febbraio e marzo sono lontani, le condizioni fisiche e mentali possono cambiare, ma con questo cambio in panchina il Tottenham si è rimesso in corsa, senza nulla togliere a Pochettino, ma in queste partite così Mourinho sa tirare fuori dai giocatori qualcosa in più». Il caso Ronaldo è ufficialmente rientrato anche in spogliatoio. «Abbiamo parlato. L’importante è che quando qualcuno non è al top della forma fisica ce ne sia un altro. Abbiamo più di un giocatore che sta dimostrando di essere al top. L’esultanza militare di Dybala verso Demiral dopo il gol? È semplicemente uno scherzo, un gioco tra Paulo e Demiral, senza nessun secondo fine».

