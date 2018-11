Bomber Schinelli implacabile: altra tripletta e altra vittoria per la Vejanese

Altra tripletta per bomber Pietro Schinelli, dopo quella rifilata al Sutri, grazie alla quale la Vejanese porta a casa l’ennesima vittoria del suo campionato. I gialloamaranto dominano l’incontro e battono con largo scarto il Faleria proseguendo così la rincorsa a posizioni più nobili della classifica e soprattutto dimostrando una forte crescita dal punto di vista del gioco e dell’unione. Nota di merito come detto per Pietro Schinelli e De Lisi che hanno trascinato la squadra al successo

Ultimo aggiornamento: 18:00

