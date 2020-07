© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si fa presto a dire che il gol non ha età. Ce l’ha eccome. Ed è piuttosto avanzata. La terza età del pallone è l’età dell’oro. Almeno per i bomber. Per loro il tempo non passa mai. O meglio, maturano più lentamente, come i migliori vini d’annata, quelli più strutturati. Immobile è diventato quello che è diventato a 30 anni. E, dietro di lui, nella top ten della classifica dei cannonieri della Serie A, ci sono altri quattro ultra trentenni (Cristiano Ronaldo, Caputo, Dzeko, Ilicic), due ventinovenni (Muriel e Zapata), un ventottenne (Joao Pedro) e i più giovani (Belotti e Lukaku) sono comunque classe 1993, non certo due ragazzini.Anche nel resto d’Europa è così: in Premier capocannoniere è stato Vardy (33 anni) davanti a Aubameyang (31), nella Liga spagnola Messi (33 anni) davanti a Benzema (32), in Bundesliga Lewandowski (32 anni fra poco). Soltanto nella Ligue 1 francese, prima della sospensione, a pari merito con il trentenne Ben Yedder, c’era il ventunenne Mbappé, splendida eccezione in quanto fuoriclasse assoluto. Una progressiva evoluzione della specie che in tutti i Paesi calcisticamente significativi sposta più avanti insieme all’età della pensione, quella del massimo rendimento.MATURAZIONESempre più avanti. Anche se non è una novità che il centravanti, così come per certi versi il difensore centrale o il regista, maturi più tardi rispetto all’ala, al trequartista o al terzino, tutti ruoli che richiedono più istinto, più spregiudicatezza, più improvvisazione e più freschezza atletica. L’attaccante, soprattutto l’attaccante centrale, acquisisce la capacità di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto soprattutto grazie all’esperienza, al numero di partite giocate che vogliono dire conoscenza sempre più vasta delle situazioni in cui ti puoi trovare in area di rigore. Non è un caso che una delle squadre campioni del mondo più giovani della storia del calcio, la Francia di Deschamps avesse come punto di riferimento avanzato Olivier Giroud, in Russia trentaduenne, e che ancora oggi, a 34 anni, dopo essere stato accantonato per più di mezza stagione, è stato recuperato da Lampard giusto in tempo per trascinare il nuovo Chelsea in Champions League e nella finale di FA Cup.Ecco, l’altra caratteristica di questa generazione di vecchietti terribili del gol è quella di non essere semplici finalizzatori, ma leader in campo. Per non parlare dell’impatto nel Milan del trentottenne Ibrahimovic, basti pensare in Italia al ruolo nelle rispettive squadre di CR7 piuttosto che di Dzeko, nel Sassuolo di Caputo, cui resta il rimpianto di essere arrivato in Serie A soltanto a 31 anni, dello stesso Immobile.Già, Immobile. Scarpa d’oro. Fenomeno di cui forse in troppi si sono resi conto soltanto quest’anno. Pensate che da quando è arrivato alla Lazio, stagione 2016-17, soltanto tre giocatori nei cinque principali campionati d’Europa hanno segnato più di lui. Si tratta di Messi (132 gol), Lewandowski (115) e Cristiano Ronaldo (103). Per dire. Lui è a 102. Cioè: può di nuovo, anche in quest’altra curiosa classifica, superare CR7.