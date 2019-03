Bomber Italiano è l'arma in più di un sorprendente Aranova

Venti risultati utili consecutivi è un traguardo davvero importante per la prima squadra dell’Aranova che, nel girone di ferro del raggruppamento A, si trova al quarto posto con 53 punti a 5 lunghezze dal primo posto. Dalla quinta alla ventiquattresima giornata sono arrivati per la formazione del patron Schiavi ben 15 vittorie e 5 pareggi con una grandissima rimonta che sta permettendo alla formazione rossoblù di scalare posizioni in classifica. Domenica alle 11 a “Le Muracciole” arriverà la Compagnia Portuale Civitavecchia di mister Paolo Caputo che guida insieme alla Corneto Tarquinia il girone A di Promozione con 58 punti. Protagonista annunciato della sfida è sicuramente il bomber Luca Italiano, autori di 24 reti in 24 partite con una media straordinaria di un gol a partita.. Merito suo ma anche della società e dei suoi compagni che non hanno mai smesso di credere in lui anche nei momenti di difficoltà vissuti ad inizio stagione. Il classe ’91 ha raggiunto il suo record in carriera di gol ma non ha intenzione di fermarsi, con l’intenzione di prolungare la striscia fin qui di 20 risultati utili consecutivi per la sua squadra in un girone tutt’altro che semplice.

Ultimo aggiornamento: 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA