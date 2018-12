Bologna, squadra in ritiro ma Inzaghi per ora non rischia

Clima incandescente in casa Bologna. Giocatori in silenzio stampa: a parlare, oltre al tecnico Filippo Inzaghi, è l'ad Claudio Fenucci. «È meglio che i giocatori riflettano negli spogliatoi e poi in ritiro in vista della prossima partita contro l'Empoli, invece che parlare - ha dichiarato Fenucci -. Inzaghi ha la nostra fiducia, ma certi errori dei giocatori non possono essere tollerati. La sfida contro l'Empoli non sarà decisiva, perché è ancora presto, ma di sicuro una tappa importante».



«Se guardiamo i numeri dicono che abbiamo fatto una buona partita ma, quando prendi quattro gol, non ci sono scuse - ha sottolineato Inzaghi -. Abbiamo regalato due gol nel nostro momento migliore. Chiaro che quando ti fai due gol da soli diventa tutto più difficile. È inaccettabile, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e ripartire». «Il ritiro? Se è la soluzione per eliminare questi errori ben venga. Faremo qualsiasi cosa per fare bene, ora dobbiamo svegliarci», conclude.

