Bologna e SPAL si affrontano al Dall'Ara per la terza volta dopo ritorno dei ferraresi nella massima competizione calcistica nazionale di due anni fa: una vittoria del Bologna ed una degli ospiti, quella di misura dello scorso anno grazie alla rete di Kurtic. Per trovare l'ultimo pareggio tra le due compagini nella città delle Torri bisogna invece risalire al 1956 quando il match termino col punteggio di 2-2: doppio vantaggio ospite poi doppietta di Pivatelli per i felsinei.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI:

BOLOGNA:

SPAL:

Si apre di venerdì sera con il derby emiliano tra Bologna e SPAL la seconda giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I padroni di casa vengono dal pareggio colto sul campo del Verona e dalla forte emozione provata grazie alla presenza in panchina di mister Mihajlovic, mentre i ferraresi si sono visti rimontare due reti dall'Atalanta, sulla quale conducevano 2-1 prima dell'ingresso in campo di Muriel che con una doppietta ha condannato i ragazzi di Semplici alla prima sconfitta stagionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA