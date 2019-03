© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma per le ore 18 della domenica il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, match di fondamentale importanza nell'ambito della lotta per non retrocedere in questa 29esima giornata di Serie A. I felsinei vengono dal successo sul terreno del Torino, e con i 3 punti potrebbero inguaiare proprio i neroverdi ospiti di quest'oggi, al momento più su in classifica di 8 punti ma protagonisti di un girone di ritorno preoccupante in quanto a punti conquistati sul campo.Sono 10 i punti conquistati dal Bologna da quando siede sulla panchina dei felsinei il tecnico serbo Mihailovjic, in 7 incontri, per una media di quasi 1,43 punti a partita, più che sufficiente per salvarsi se proiettata sulle 38 partite stagionali: un dato alla luce del quale assume ancora più importanza la gara di oggi. Una sola vittoria del Sassuolo nelle ultime 12 partite di campionato giocate, il 3-0 casalingo sul Cagliari del 26 gennaio scorso: nelle altre 11, 5 pareggi e ben 6 sconfitte.