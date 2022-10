Sabato 8 Ottobre 2022, 23:12 - Ultimo aggiornamento: 23:54

Un gol e un tempo per parte nella notte del Dall’Ara. E’ il primo punto della gestione Thiago Motta ed è anche un pari incoraggiante per il nuovo corso della Samp targato Stankovic. A decidere sono i gol di Dominguez nella prima frazione di gara e poi la firma di Djuricic nella ripresa. Tutto sommato giusto il risultato con la Samp che muove la classifica dopo una serie di sconfitte. Il pubblico di casa non gradisce il pari soprattutto perché nella ripresa la squadra rossoblu è quasi sparita.

Prima della gara un lungo abbraccio tra i due tecnici, compagni di squadra e di reparto nell’irrepetibile Inter del Triplete. Thiago Motta rivoluziona la formazione e propone Cambiaso terzino, Medel a metà campo, Aebischer esterno destro e Orsolini sulla corsia mancina. Nella prima Samp di Stankovic ci sono Gabbiadini, Sabiri e Djuricic alle spalle di Caputo. Subito Bologna pericoloso con Aebisher che servito da Orsolini da buona posizione non riesce a trovare la porta. I rossoblu cercano Arnautovic, è lui il riferimento del gioco e spesso l’attaccante austriaco parte da lontano per poi avanzare verso l’area ospite. Dopo un quarto d’ora Thiago Motta perde per infortunio Lykogiannis, al suo posto entra De Silvestri. Stankovic vorrebbe trasmettere tutta la sua grinta dalla panchina ma l’avvio dei blucerchiati è poco convincente. La formazione di casa crea di più e poco dopo la mezz’ora passa. Aebisher servito alla grande da Arnautovic impegna Audero, sulla respinta c’è Dominguez che di controbalzo mette dentro. E’ il primo gol in campionato per Dominguez ma è anche la prima rete dell’era Thiago Motta. Il centrocampista argentino è particolarmente ispirato e poco prima del riposo sfiora la doppietta con un interno destro che si stampa sulla traversa rimbalzando sul prato verde. La Samp prova a reagire ma sembra quasi bloccata, prigioniera delle sue stesse problematiche.

La musica non cambia ad inizio ripresa perché la prestazione dei blucerchiati continua ad essere troppo povera sul piano della qualità e delle giocate. Stankovic prova a rivisitare qualcosa e l’innesto di forze fresche sembra dare buoni effetti. Il Bologna perde il controllo del gioco mentre la squadra ospite guadagna metri. Gli ospiti ci credono e trovan il pari grazie a Djuricic che approfitta di un’indecisione della difesa felsinea mettendo dentro di testa a porta sguarnita. Per il giocatore serbo è il secondo gol in campionato dopo quello segnato al Milan. Thiago Motta vuole la prima vittoria in rossoblu ma l’idea di sostituire Arnautovic con Zirkzee non è apprezzata dal pubblico di casa. Il secondo tempo del Bologna non è affatto da incorniciare ed anzi in pieno recupero è la Samp a sfiorare il successo con un doppio tentativo di Verre neutralizzato da Skorupski. Finisce in parità e con i sonori fischi del Dall’Ara. Per i due tecnici i tempi del Triplete sono un lontanissimo ricordo. Impegni severi attendono Motta e Stankovic con i rossoblu che al prossimo turno giocheranno al "Maradona" mentre il nuovo tecnico della Samp al debutto casalingo ritroverà Mourinho.