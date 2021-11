Bologna-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

La Roma mercoledì alle 18 è attesa dall'esame Bologna. La squadra di Sinisa Mihajlovic con la vittoria sullo Spezia per 0-1 è volata a 21 punti, esattamente come la Lazio, la Fiorentina e (soprattutto) la Juventus, a sole quattro lunghezze dai giallorossi di José Mourinho. Ergo: non sarà affatto una partita semplice per il portoghese che, però, ritroverà un amico, ha detto in conferenza stampa. Ecco le probabili formazioni della partita del Dall'Ara.

APPROFONDIMENTI SERIE A Roma, Mourinho: «Rispetto e ammirazione per Mihajlovic.... ECONOMIA Serie A, Apax Partners interessata a entrare tra gli investitori SERIE A Roma, alchimia Mourinho PODCAST Il Napoli scatta, la Lazio affonda, Roma di cuore. Milan e Juve,...

SEGUI LA DIRETTA DI BOLOGNA-ROMA

Bologna-Roma, le probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-2-1): 28 Skorupski; 5 Soumaro, 17 Medel, 6 Theate; 29 De Silvestri, 8 Dominguez, 32 Svanberg, 3 Hivkey; 21 Soriano, 99 Barrow; 9 Arnautovic. All. Mihajlovic

ROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 42 Diawara, 17 Veretout, 77 Mkhitaryan, 92 El Shaarawy; 22 Zaniolo, 9 Abraham. All. Mourinho

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita tra Bologna e Roma di mercoledì 1° dicembre sarà visibile su Dazn. Per guardare l’incontro occorrerà scaricare l'app di Dazn su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), usando dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa ci su può collegare al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. Infine, mediante il TIMVISION Box collegato alla tv. La diretta testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.it.