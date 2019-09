Ultimo aggiornamento: 13:59

Bologna e Roma si sfidano quest'oggi al Dall'Ara per la quarta giornata del campionato di Serie A. I felsinei vogliono continuare questo periodo di bel gioco e grandi risultati: due vittorie ed un pareggio nelle prime tre partite di campionato; anche i giallorossi sono in cerca di continuità, e vogliono dare seguito alla prima vittoria stagionale raccolta sette giorni fa all'Olimpico sul Sassuolo dopo il pareggio casalingo col Genoa e quello emozionante nel derby con la Lazio.Skorupski, Dijks, Tomiyasu, Bani, Denswil, Medel, Poli, Soriano, Sansone, Orsolini, DestroPau Lopez Florenzi Mancini Fazio Kolarov Cristante Veretout Kluivert Pellegrini Mkitaryan Dzeko.Sono ben 71 i predenti giocati in Serie A tra Bologna e Roma, con i felsinei che si sono aggiudicati la vittoria per 31 volte, a fronte di 21 pareggi e 19 affermazioni dei capitolini. Nella scorsa stagione fu 2-0 per i rossoblù, con reti di Mattiello e Santander. Entrambe le formazioni sono uscite imbattute dai primi 3 impegni di campionato.