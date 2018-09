Ultimo aggiornamento: 14:19

Si affrontano quest'oggi al Dall'Ara due delle squadre più in difficoltà in questa prima fase di campionato, il Bologna di Filippo Inzaghi, un solo punto a fronte di 3 sconfitte finora subite, e la Roma di Eusebio Di Francesco, partita con velleità di classifica ma al momento protagonista in negativo tra le presunte grandi del torneo, con 1 sola vittoria, 2 pareggi e la sconfitta di San Siro subita per mano del Milan.Skorupski, De Maio, Nagy, Santander, Krejci, Mattiello, Danilo, Dzemaili, Svanberg, Calabresi, FalcinelliOlsen, Florenzi Manolas Fazio Marcano, Pellegrini De Rossi Cristante, Kluivert Dzeko Perotti.