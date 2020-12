Bologna-Roma 0-3 diretta: Pellegrini firma il tris dopo quindici minuti

14' - Il terzo gol della Roma porta la firma di Pellegrini: ancora Spinazzola protagonista che verticalizza per il numero 7 in maniera perfetta. Pellegrini è freddo a battere Ravaglia in uscita

11' - La Roma ha altre due occasioni per chiudere il match: prima Mkhitaryan e poi Dzeko che si lascia neutralizzare una conclusione di Ravaglia, sfiorano il terzo gol

8' - Raddoppio romanista: Pellegrini serve Dzeko in area, il bosniaco rientra sul sinistro mandando fuori giri Danilo per poi battere facilmente Ravaglia

5' - Vantaggio giallorosso: Spinazzola scambia con Mkhitaryan e raggiunge il fondo, il terzino mette in mezzo per Dzeko che viene anticipato da Poli che mette il pallone nella sua porta.

3' - Ottimo intervento di Pau Lopez che intercetta un passaggio di Palacio destinato a Barrow che si trovava da solo in area di rigore

1' - Calcio d'inizio battuto dalla Roma

Dopo la sconfitta di Napoli e il pareggio casalingo contro il Sassuolo, la Roma cerca di ritrovare i tre punti nella trasferta di Bologna. Fonseca può contare nuovamente su Veretout, il francese affiancherà Villar a centrocampo, confermato Cristante in difesa con Smalling in panchina. In attacco Dzeko sarà supportato da Mkhitaryan e Pellegrini che dovrà sostituire lo squalificato Pedro.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Mbaye; Svanberg, Poli; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

All.: S. Mihajlovic.

ROMA(3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

All.: P. Fonseca.

