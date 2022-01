Bologna-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Allo stadio "Renato Dall'Ara" Bologna e Napoli aprono il lunedì dedicato ai postici della 22° giornata del campionato di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti fa visita agli emiliani con l'obiettivo di accorciare sull'Inter capolista dopo lo 0-0 nerazzurro di ieri: reduci dal successo per 1-0 contro la Sampdoria, i partenopei sfidano un Bologna che naviga in acque sicure in classifica ma che vuole riscattarsi dalla sconfitta rimediata contro il Cagliari nell'ultima giornata. Mihajlovic deve fare a meno di Orsolini per un problema alla spalla ma recupera diverse pedine risultate negative al tampone. In attacco dovrebbe toccare a Sansone al fianco di Arnautovic. Per gli azzurri out Ospina tra i pali e chance per Meret, recuperano dal coronavirus Zielinski, Malcuit, Mario Rui e Lozano. In attacco si profila il ballottaggio tra Mertens e Petagna.

Bologna-Napoli, le probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Viola, Hickey; Soriano; Sansone, Arnautovic. All.: Mihajlovic

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Politano; Petagna. All.: Spalletti

Dove vederla in tv e diretta streaming

La gara tra Bologna e Napoli, in programma allo stadio "Dall'Ara", sarà visibile in esclusiva streaming su Dazn a partire dalle 18:30.