Bologna-Milan, le pagelle: Donnarumma bravo su Orsolini, Bakayoko rovina tutto

SKORUPSKI 6Si fa trovare pronto su due conclusioni di Higuain.CALABRESI 6Sorveglia sia Calhanoglu sia Cutrone.DANILO 7Gioca sempre in anticipo su Cutrone e non sbaglia nulla.HELANDER 6.5Dalle sue parti si muovono Suso e Calabria, cerca di fare il suo.MATTIELLO 5.5Qualche intervento rude per darsi da fare.SVANBERG 5.5Bakayoko gli va sempre via.NAGY 6Costruisce poco per gli attaccanti, ma deve difendere molto.POLI 6Non vuole sfigurare contro la sua ex squadra.MBAYE 5.5Calabria e Suso fanno quello che vogliono.SANTANDER 5In attacco non si vede per niente.PALACIO 6Corre tantissimo. Per lui è un derby e impegna Donnarumma.DZEMAILI 6Appena entra, va subito al tiro. Si fa sentire.INZAGHI 6Con questo pareggio fa un favore a suo fratello Simone e si tiene la panchina del Bologna.G. DONNARUMMA 7Bravo su una conclusione di Palacio e lucido quando esce per anticipare l’attaccante argentino. Nel finale salva su Orsolini.CALABRIA 6Si fa vedere spesso in attacco.ZAPATA 6.5Il colombiano non smette mai di lottare.ROMAGNOLI 6.5Titolare a sorpresa. Un rientro importante per questo Milan.RODRIGUEZ 5.5Meglio nel primo tempo. Nella ripresa commette qualche errore di troppo.SUSO 6Tanti palloni in area, ma pochi precisi sulla testa dei due attaccanti.KESSIE 5L’ivoriano è in fase calante. Riposerà, per squalifica, contro la Fiorentina.BAKAYOKO 4.5Tanti recuperi, ma prende due gialli sciagurati. Lascia il Milan in dieci e salterà la gara di sabato pomeriggio contro la Fiorentina.CALHANOGLU 5Ancora una volta non riesce a dare il suo contributo.HIGUAIN 6Continua il suo lungo digiuno, ma in questa partita si sbatte tantissimo.CUTRONE 5Lontano da San Siro non segna più. Quando esce, si arrabbia.CASTILLEJO 5.5Lo spagnolo non crea superiorità numerica.GATTUSO 5Va a +2 dalla Lazio, ma è un’altra occasione mancata.