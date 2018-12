Bologna-Milan 0-0 La Diretta Inzaghi contro Gattuso: in palio punti pesanti per salvezza e Champions

Si chiude con un inconsueto posticipo del martedì sera il programma della 16a giornata di Serie A: allo stadio Dall'Ara si sfidano questa sera Bologna e Milan, in un match dall'importanza capitale per entrambe le compagini in campo. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta di Empoli, hanno bisogno di punti per uscire al più presto dalla zona retrocessione, mentre i rossoneri vogliono la vittoria per consolidare la quarta posizione in graduatoria dagli assalti degli inseguitori.

Ultimo aggiornamento: 20:30

Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Svanberg, Mbaye; Santander, PalacioDonnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, HiguainSuperclassica del calcio italiano dai sapori antichi, Bologna e Milan si affrontano al Dall'Ara per la 71a volta nella storia del campionato italiano di Serie A a girone unico, ed il bilancio è sorprendentemente in perfetta parità: 25 vittorie a testa, 20 i pareggi. I felsinei però non battono i rossoneri da più di 16 anni e mezzo: 2-0 nel girone di ritorno della stagione 2001/2002 con gol di Fresi e di Julio Cruz.