Mihajlovic torna a casa: festa a sorpresa in famiglia

Dopo l'affetto dei 25mila tifosi ieri al Dall'Ara, per Sinisa Miahjlovic oggi è tempo di festa in famiglia. Il tecnico del Bologna, dimesso da mercoledì dal Sant'Orsola dove è in cura per una leucemia, è a Roma ed è stato accolto a casa da una festa a sorpresa. "SORPRESAAAA! Bentornato a casa papa'", scrive su Instagram Arianna, la moglie, che condivide una foto insieme a Sinisa, in t-shirt bianca, pantaloni corti e berretto sul capo. I due hanno fatto ingresso in casa addobbata con palloncini colorati e foto ovunque che ritraggono l'allenatore serbo insieme a moglie e ai figli.

Ultimo aggiornamento: 13:41

