Bologna-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e diretta streaming

Venerdì 1 Ottobre 2021, 15:33

Il lunch match di domenica tra Bologna e Lazio è iniziato mercoledì, e non esattamente in campo. Maurizio Sarri, in conferenza stampa prima della gara di Europa League stravinta (non nel punteggio) dai suoi contro il Lokomotiv Mosca ieri all'Olimpico di Roma, ha polemizzato con la Lega Serie A per la scelta dell'orario: troppo vicina all'altro impegno, ha detto il mister toscano, e no, non è corretto. La polemica è divampata, con l'organo presieduto da Paolo Dal Pino che non le ha mandate a dire all'allenatore biancoceleste. Battibecchi o meno, giusto o sbagliato che sia, al Renato Dall'Ara, alle 12:30 il 3 ottobre, i capitolini ci saranno. E arriveranno galvanizzati dalla vittoria nel derby (anche là, quante polemiche, ancora) e nell'Europa cadetta. Dal canto loro, gli uomini di Sinisa Mihajilovic, ex storico del match, proveranno a risollevarsi dopo due sconfitte e un pareggio. E avranno il pubblico dalla loro. Tra un panino e un altro. Ecco le probabili formazioni, con Ciro Immobile che riesce a recuperare dopo la botta di ieri.

Bologna-Lazio, le probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Dijks; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Sinisa Mihajlovic

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Maurizio Sarri



Dove vedere la partita in tv e diretta streaming

La partita di domenica alle 12:30 tra Bologna e Lazio, in programma al Renato Dall'Ara, sarà disponibile su Dazn, e quindi sarà possibile guardarla tramite l'app su tutti i dispositivi e su smart tv, ma anche su Sky Sport ai canali 201 e 251, e su SkyGo in streaming.