Bologna-Lazio, le pagelle: Leiva da applausi, rinascimento Luis Alberto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confermato l’ottimo spirito natalizio. E’ tornata la Lazio con grinta e voglia. Forse, rispetto al Cagliari, con un po’ meno cattiveria, ma a Bologna arriva comunque la seconda vittoria consecutiva, che scaccia la crisi e pure il Milan. Quarto posto allungato di tre punti e stavolta senza subire reti.STRAKOSHA 6Facili le parate sul destro di Santander e poi sulla testa debole di Orsolini. Così dopo 12 gare conserva di nuovo la porta inviolata. Inoperoso.LUIZ FELIPE 7Svetta di testa in area e la mette all’angolino per la prima volta in A. Poi fa pure la sponda per il raddoppio di Lulic. Goleador ed assistman.ACERBI 6,5Blocca ogni possibile contropiede, poi è solo ordinaria amministrazione. Come al solito elegante nelle uscite. AttentoRADU 6,5Impeccabile in ogni chiusura a sinistra. Ha talmente vita facile che si catapulta spesso pure in area avversaria. Spensierato.MARUSIC 6,5Torna a proporsi e a inserirsi. Impreciso sotto porta, mette un paio di palle interessanti. Generoso da ultimo uomo su Okwonkwo. Anzi, provvidenziale.MILINKOVIC 6,5Bellissimo l’esterno con cui mette la palla sulla testa di Marusic. Dà continuità all’onda tecnica ed emotiva positiva. Motivato.LEIVA 7E’ un muro, persa una palla, ne recupera il doppio. E’ ovunque in mezzo al campo, lotta come un guerriero come un tempo. Gigante.LULIC 6,5Ci prova al volo dalla distanza e non sembra in giornata. Poi però si ricorda allo scadere di segnare sempre al Bologna. Predestinato.LUIS ALBERTO 7Skorupski gli toglie un missile dall’incrocio, così lui fa segnare i compagni dal calcio d’angolo. Perfetto come regista avanzato. Rinato.CORREA 6E’ fumoso, tira troppo centrale dopo una serpentina in area. Quando accelera mette però sempre paura. Discontinuo.CAICEDO 5,5Si sacrifica, ma fa solo sponde. Non è mai cattivo negli ultimi metri. Sparisce del tutto nella ripresa. Assente.IMMOBILE 6Entra e calcia in porta, ma viene murato dal Bologna. Ha voglia di segnare, si danna, ma diventa inutilmente egoista.PAROLO 6Il suo ingresso ridona più equilibrio, fa il solito lavoro sporco senza neanche sudare troppo. Esperto.LUKAKU n.g.Entra nel finale al posto Milinkovic.INZAGHI 6,5Conferma il 3-4-1-2, ha coraggio contro il fratello Pippo e viene premiato. La sua Lazio è tornata a lottare, lui è di nuovo il motivatore.PAIRETTO 5Fischia ogni minimo contatto anche quando non c’è il fallo. Invece c’è un rigore dubbio su un mani di Danilo in area. Accademico.