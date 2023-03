Lazio, altro che punto debole la trasferta: biancocelesti inferiori solo al Napoli in Serie A, ma in Europa cambia tutto

Messo da parte il ko contro l'AZ, la Lazio dovrà per forza ripartire in campionato. La corsa Champions non ammetterà passi falsi e le ultime tre sfide prima della sosta sapranno dire molto sulla stagione dei biancocelesti. Il primo ostacolo sarà il Bologna (domani sabato ore 20.45), squadra in salute nonostante l'ultimo ko e contro la quale Sarri e i suoi calciatori dovranno confermare gli ottimi numeri in campionato, nonostante le assenze di due titolarissimi come Immobile (infortunato) e Marusic (squalificato) oltre il dubbio sulle condizioni di Cataldi.

Mentre la stagione della Lazio finora in Serie A è altamente sopra la sufficienza, in Europa rischia sempre più di naufragare. Una situazione difficile da spiegare, visto che in campionato il rendimento della squadra di Sarri è molto incoraggiante, mentre in campo internazionale cambia completamente, nonostante le due competizioni si giochino in contemporanea. Ecco perché da questo punto di vista l'anno del club capitolino è un paradosso, e non solo per i gol subiti. In 9 partite tra Europa League e Conference la Lazio ha infatti incassato 13 gol, solamente sei in meno di quelli in Serie A, ma in 25 turni.

Biancocelesti secondi solo al Napoli in Italia, ma in Europa...

La differenza che fa riflettere di più però, anche in vista dell'eliminazione di novembre col Feyenoord e del ritorno all'orizzonte contro l'AZ, è quella dei risultati in trasferta. In Europa i biancocelesti soffrono ormai dal 2018 e con Sarri hanno ottenuto il bottino pieno solamente una volta in casa della Lokomotiv Mosca. In questa stagione infatti la Lazio ha alternato due pareggi e due ko, uno dei quali pesantissimo contro il Mitdjylland addirittura per 5-1. Uno dei soliti blackout che costano tanto, ma che Sarri intanto è riuscito a eliminare in Italia. Non si sono più viste infatti partite come quella contro il Bologna o il Verona, o il ko tecnico del Maradona dello scorso anno. In questo 2022-23, in campionato i biancocelesti lontano da casa sono inferiori solamente al Napoli pigliatutto: 34 punti i partenopei, 24 la squadra di Sarri con una partita in meno. Quanto manca per riuscirci anche in Europa?