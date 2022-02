Bologna, l'ex Mihajlovic: «Lazio, mi dispiace, ma voglio batterti ancora»

Per Sinisa ritrovare la Lazio è sempre un appuntamento speciale. Il tecnico del Bologna vuole provare a invertire la rotta dopo aver collezionato soltanto un punto nelle ultime quattro gare. Un girone fa i rossoblu dominarono la Lazio disputando una delle migliori partite stagionali. «Questa volta noi andiamo là - ha spiegato Mihajlovic in conferenza stampa - e rispetto alla gara d'andata ci aspetta un altro tipo di partita. La Lazio ha perso con il Milan e sarà una gara difficile per loro ma anche per noi. Non è detto però che vinca sempre la squadra più forte. Se stiamo bene possiamo essere pericolosi. Abbiamo recuperato diversi giocatori e mi aspetto una prestazione migliore di domenica».

L'ultimo successo del Bologna è ormai datato 22 dicembre in casa del Sassuolo e allora Sinisa si spinge oltre: «Vado là fiducioso e spero sempre di poterla vincere». E sulla Lazio il tecnico serbo aggiunge: «Mi aspetto una via di mezzo tra quella vista in Coppa Italia e quella del campionato. Ho seguito la partita di Firenze ed erano stati meravigliosi. Sarri sta cercando di portare qualcosa di nuovo, quando inizi a far vedere delle cose buone poi succede che si sbaglia, c'è un tempo per ogni cosa. Per assimilare quello che vuole il tecnico, i giocatori devono essere disponibili e poi ci vuole anche fortuna. Non ci sono dubbi però sul valore della squadra e dell'allenatore, vedremo dove arriveranno se in Champions o Europa League ma hanno tutte le carte in regola per andare avanti».

Fresco vincitore

In conferenza c'è anche Ibrahima Mbaye fresco vincitore della Coppa d'Africa e cario più che mai. «A Bologna abbiamo un gruppo unito - ha detto il difensore senegalese - ma la nazionale è stata formidabile a prescindere. Sapevamo che volevamo vincere la Coppa. Avevamo un solo obbiettivo e alla fine nonostante le difficoltà ce l'abbiamo fatta».

Per la trasferta in casa Lazio l'allenatore del Bologna punta anche sulle qualità di Musa Barrow, altro protagonsita della Coppa d'Africa. «Mi aspetto da lui ma da tutti di più, anche da me stesso». Nella gara d'andata l'attaccante gambiano fu tra i protagonisti assoluti con un gol e due assist.

Gol mancante

Mihajlovic conta anche sulla forza di Marko Arnautovic pericoloso contro l'Empoli anche se a secco di gol da troppo tempo. «Sta meglio fisicamente e gli manca solo la rete credo. Più pensano al gol gli attaccanti, meno ci arrivano. Si sta allenando sempre e da quando siamo tornati dalla sosta non ha saltato un allenamento anzi ha fatto anche qualcosa in più. Ora Marko sta bene sia fisicamente che mentalmente». L'attaccante austriaco potrebbe essere supportato inizialmente da da Orsolini e Soriano con Barrow pronto ad entrare dalla panchina.