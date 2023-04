Bologna-Juventus 1-1: apre Orsolini su rigore, Milik pareggia dopo l'errore dal dischetto

La Juve torna a muovere la classifica, ma non va oltre il pareggio in rimonta al Dall’Ara contro un ottimo Bologna. Migliori in campo i due portieri, un rigore sbagliato per la Juve e Sozza senza monitor a bordocampo per l’on field review fino a metà ripresa, con due rigori assegnati direttamente dal Var, da Lissone. Allegri trova un punto dopo tre sconfitte consecutive in campionato, soffrendo parecchio ma gettando al vento anche una serie di occasioni clamorose per il vantaggio. E la Juve rimane al terzo posto a -1 dalla Lazio.

La partita

Al primo affondo passa il Bologna, grazie a un calcio di rigore per contatto Danilo Orsolini in area. Sozza lascia correre, poi viene corretto dal Var e Orsolini (nona rete in campionato, suo record personale) non sbaglia. A differenza della Coppa Italia stavolta la Juve gioca e reagisce, ci prova prima Milik con una conclusione violenta al volo, poi doppia occasione per Fagioli e doppio errore clamoroso da un paio di metri. Altro rigore, stavolta per la Juve per fallo di Lucumi su Milik ai limiti dell’area di rigore. Ancora il Var toglie i dubbi a Sozza assegnando il penalty per contatto sulla linea, sbagliato goffamente da Milik con una rincorsa rivedibile. Locatelli sbaglia in area Bologna, poi Barrow sfiora il 2-0 ma Szczesny è attentissimo.

La ripresa

Nella ripresa Allegri prova a dare freschezza con Soulè e Iling Junior dalla panchina, e proprio l’inglese innesca il pareggio con un rimpallo su Posch e una girata al volo di Milik di sinistro, che fredda Skorupski. Dopo l'1-1 la Juve si placa, cresce ancora il Bologna che sfiora il nuovo vantaggio con Zirkzee, nel finale Aebischer e Soulè si divorano il 2-1 mentre Medel va a un passo dall’autogol.