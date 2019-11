Le pagelle: sul match l'impronta di Lukaku. Orsolini, ingenuità imperdonabile

Ultimo aggiornamento: 20:20

La sua parata sul tiro di Lukaku è davvero un piccolo capolavoro. Si ripete poi su Skriniar.Senza timore contro l’Inter, squadra nella quale è cresciuto. Peccato per l’errore in occasione dell’azione del rigore nerazzurro.Segue gli avversari ovunque. Non si lascia intimorire dai giocatori dell’Inter.Salva su Lukaku deviando in angolo una conclusione del belga.Un po’ in difficoltà, ma non si tira mai indietro.Dà una mano in mezzo al campo giocando in maniera ordinata.Si fa vedere con un tiro dai 25 metri che sfiora il palo. Mezzo punto in meno perché è lui a tenere in gioco Lukaku in occasione del pareggio.Quando ha la palla tra i piedi, cerca di andare al tiro. Però, macchia la sua prestazione con l'ingenuo fallo in area su Lautaro Martinez.Fa girare molto il pallone e al 14’ della ripresa firma il vantaggio.Sono molti gli spunti interessanti.In area de Vrij e Skriniar non gli concedono molto spazio, ma l’argentino partecipa attivamente a tutte le manovre offensive del Bologna.In panchina al posto di Sinisa Mihajlovic. Il lavoro del serbo è davvero eccellente.Non appare sicuro sul gol di Soriano. È ingannato dalla deviazione di de Vrij.Lo slovacco cerca di fare buona guardia. Ci mette il suo zampino nell’azione del pareggio dell’Inter.Sfortunato sulla deviazione in occasione del gol del Bologna firmato da Soriano.Fa rifiatare Godin. Si sta guadagnando, poco alla volta, il ritocco del contratto.Vuole convincere il tecnico nerazzurro a puntare di più su di lui. Gioca la sua migliore gara all’Inter.Resta bloccato nel pressing dei centrocampisti del Bologna.Forse pecca in alcuni situazioni nelle quali ci mette troppo impeto.Sempre bello vederlo giocare in questa maniera.Cerca di mettere in mezzo qualche cross interessante, ma soffre in fase difensiva.Impegna Skorupski nel primo tempo, per poi sparire. Riappare con la zampata dell’1-1 e con il rigore dell’1-2.L’argentino tiene in apprensione la difesa del Bologna. Annullato un gol anche a lui per fuorigioco.Nel primo tempo l’Inter crea più occasioni del Bologna, ma i nerazzurri poi si fanno sorprendere dagli emiliani. Lukaku rimedia.