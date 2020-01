Bologna-Fiorentina 0-1 la diretta vantaggio di Benassi

Ultimo aggiornamento: 13:00

Si gioca oggi alle ore 12.30 il derby dell'appennino tra Bologna e Fiorentina, squadre che stanno vivendo una stagione dall'andamento profondamente diverso. I felsinei possono ritenersi soddisfatti della prima parte di campionato, in cui hanno raccolto 22 punti, gli ultimi 3 dei quali ottenuti grazie alla vittoria di Lecce prima delle vacanze di Natale; diversa la situazione dei viola, 5 punti più sotto e reduci dalla sconfitta interna per mano della Roma nell'ultima partita giocata.(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic(3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa. All. Iachini