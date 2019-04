Ultimo aggiornamento: 20:26

Si chiude col posticipo del lunedì il programma della 31esima giornata di Serie A con la sfida tra Bologna e Chievo. E' una partita di capitale importanza per i felsinei, che nel turno infrasettimanale hanno incassato la dura sconfitta di Bergamo contro un'implacabile Atalanta e vogliono tornare a vincere per riprendere la corsa verso la salvezza. Situazione di classifica largamente compromessa per i clivensi, usciti sconfitti dal terreno del Sassuolo ed oramai ad un passo dalla retrocessione.Skorupski; Lyanco, Danilo, Dijks, Mbaye, Pulgar, Dzemaili, Soriano, Orsolini, Sansone, Palacio.Sorrentino; Rigoni, Barba, Diousse, Stepinski, Leris, Kiyine, Bani, Depaoli, Andreolli, Vignato.A Bergamo è arrivata per il Bologna una sconfitta dopo le 3 vittorie di fila su Cagliari e Sassuolo in casa, con in mezzo lo 0-2 sul campo del Torino a favore dei felsinei, che di fronte ai propri tifosi hanno conquistato 16 dei 27 punti che contano in graduatoria; da notare che da qui alla fine del campionato i rossoblù giocheranno 5 volte al dall'Ara nelle 8 giornate rimanenti. Il Chievo, insieme all'Empoli, è l'unica squadra di Serie A a non aver mai vinto in trasferta da inizio torneo.