Bologna in Champions League? Cosa manca per l'aritmetica qualificazione

Il Napoli crolla 2-0 al Maradona contro uno spavaldo Bologna che in 12 minuti, di fatto, chiude i giochi. Apre le marcature Ndoye che firma il suo primo gol in Serie A, chiudendo di testa una splendida azione della squadra di Thiago Motta. Tre minuti dopo raddoppia Posch sull'assist di Calafiori e gela il Maradona. Gli azzurri sbagliano anche un rigore, parato da Ravaglia. La squadra di Thiago Motta vince anche contro gli ormai ex campioni d'Italia e si avvicina sempre di più alla qualificazione aritmetica alla prossima Champions League.

Bologna, cosa manca per l'accesso in Champions

Con la vittoria al Maradona il Bologna si è avvicinato sensibilmente all'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Manca ancora un piccolo passo ma la sentenza definitiva potrebbe arrivare già domenica in base al risultato di Atalanta-Roma. I rossoblù al momento sono terzi a 67 punti, a +7 sui giallorossi e sulla Dea. Qualora la Roma non dovesse vincere contro i bergamaschi, per il Bologna sarebbe aritmetico l'accesso alla Coppa dalla grandi orecchie.

La squadra di Thiago Motta avrà quindi due risultati su tre a disposizione per festeggiare già domani (vittoria dell'Atalanta o pareggio).

Qualora, invece, la Roma dovesse vincere al Gewiss Stadium, la festa del Bologna sarebbe rinviata alla prossima giornata. Sembra, però, solo questione di tempo per i festeggiamenti del club emiliano che, grazie alla vittoria sul Napoli, si è quasi assicurato un traguardo storico per il club.