Bologna-Brescia: dalle 15 La Diretta Le probabili formazioni

Bologna e Brescia aprono il programma della 22esima giornata di Serie A. I felsinei vengono dalla vittoria in rimonta nel derby con la SPAL, 1-3 il finale, grazie al quale sono saliti a 27 punti in classifica insieme a Napoli e Torino; i lombardi, invece, sono incappati nell'immeritata sconfitta casalinga col Milan per 0-1 nell'anticipo del venerdì sera, a causa della quale sono stati raggiunti in classifica dal Genoa a quota 15, all'ultimo posto insieme anche alla SPAL.Dopo il successo di Ferrara, i felsinei vogliono tornare a regalare la vittoria anche ai propri tifosi del Dall'Ara, dove nell'anno corrente i rossoblù hanno raccolto invece solo 2 pareggi, contro Fiorentina e Verona; solo 2 vittorie e 4 sconfitte per i lombardi nelle ultime 6 gare: l'ultimo successo il 3-0 casalingo sul Lecce del 14 dicembre scorso.Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. ALL.: Mihajlovic.Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Bjarnason; Romulo; Torregrossa, Ayé. ALL.: Corini.Doveri di Roma.