Bologna-Atalanta alle 18 La Diretta Palacio sfida Gomez

Va in scena al Dall'Ara la sfida domenicale delle ore 18 dell'11esima giornata di Serie A, che vede di fronte Bologna e Atalanta: i felsinei sono reduci dal buon pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo, e cercano punti per tenere a distanza la terzultima posizione di classifica mentre gli orobici, 3-0 sul Parma domenica scorsa a Bergamo e in netta ripresa dopo un difficile inizio di torneo, vogliono vincere per proseguire la rincorsa alla prima metà della graduatoria.