Conference League, Bodø/Glimt-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Il Bodø/Glimt è una società di calcio norvegese, con sede nella città di Bodø, appunto. La passata stagione, quando stava per accarezzare il sogno Europa League, il Milan, al terzo turno delle qualificazioni, lo ha spezzato. Poco male, perché quest'anno c'è la Conference League, e sul suo cammino ci sarà un'altra italiana: la Roma di José Mourinho, che volerà nella penisola scandinava per affrontare la terza giornata della neonata competizione targata Uefa.

Lo Special One, orfano di Nicolò Zaniolo, uscito durante il primo tempo della partita contro la Juventus allo Stadium di domenica scorsa, farà un po' di turnover, specie perché il 24 la attende un'altra super sfida: all'Olimpico, infatti, i giallorossi se la vedranno con il Napoli di Luciano Spalletti, primo in classifica e a punteggio pieno in Serie A. Ma questa è un'altra storia e, quindi, ecco le probabili formazioni della gara della Roma in Norvegia.

Bodø/Glimt-Roma, le probabili formazioni

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Saltnes; Pellegrino, Botheim, Solbakken. All. Knutsen

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Mancini, Calafiori; Darboe, Diawara; Carles Perez, Villar, El Shaarawy; Shomurodov. All. Mourinho

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita Bodo/Glimt-Roma sarà trasmessa sia da Dazn sia da Sky. Tramite app Dazn la partita sarà fruibile su smart tv, console di gioco (XBox e Playstation) e dispositivi mobili. Per quanto riguarda Sky la partita sarà visibile su SkyGo oppure sui canali Sky Sport e Sky Sport Action.