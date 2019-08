De Rossi pronto per la Bombonera: sarà titolare in Boca-Almagro. Burdisso: «Ha una normale ansia»

E' arrivato il momento. Dopo venti giorni di allenamenti e di incontri di alto livello (con Maradona), Daniele De Rossi è pronto a giocare. Arriva l'esordio con la maglia del Boca Juniors. Il nome dell'ex capitano della Roma figura infatti tra i convocati dal tecnico Gustavo Alfaro in vista del match contro l'Almagro valido per i sedicesimi di Copa Argentina e che si disputerà nella notte italiana tra martedì e mercoledì (ore 2.10) allo Stadio Ciudad de la Plata. De Rossi secondo quanto anticipato dall'allenare, dovrebbe scendere in campo da 1' e farà così il suo debutto con la maglia xeneize, dopo aver indossato nella sua carriera e per 19 anni solo quella giallorossa della Roma.



Il ds del Boca Juniors ed ex compagno di De Rossi, Nicolas Burdisso, ha parlato ai microfoni di ‘Sportia’:

e ha la normale ansia di vestire una maglia dopo aver indossato per 19 anni sempre la stessa. Ma ciò che vuole è giocare. Non mi prendo il merito di averlo qui: il Boca ha convinto un giocatore come Daniele a venire. E’ arrivato 15 giorni fa, deve conoscere il campionato e fare il suo meglio per la squadra, farsi coinvolgere in campo dal mondo Boca

.

