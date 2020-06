Blocco delle retrocessioni, Vigorito: «No ai prestigiatori»

Blocco delle retrocessione? Le aspiranti alla massima divisione della Serie B ovviamente non ci stanno. «Non ci siamo iscritti a un sistema di prestigiatori, in cui appaiono e scompaiono all'improvviso ipotesi e tesi», l'analisi dura del presidente del Benevento, dominatore del campionato cadetto, Oreste Vigorito. «La nostra è una preoccupazione graduale - prosegue il patron del club primo in Serie B a +20 dalla seconda - Dobbiamo solo aspettare e scoprire se c'era il trucco: con la promozione sarò felice, altrimenti mediterò sulle conseguenze».

