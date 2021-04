Club inglesi, black-out totale sui social per 3 giorni contro gli insulti razzisti rivolti ai giocatori su Facebook, Twitter e Instagram

L'iniziativa fa subito rumore. Black-out totale dei club inglesi sui social per tre giorni nel prossimo fine settimana: è una protesta contro gli insulti razzisti rivolti ai loro giocatori su queste piattaforme. Lo hanno annunciato le Leghe. Il boicottaggio, che interesserà i club della Federcalcio inglese, Premier League, Second Division e della Women's Super League, inizierà venerdì 30 aprile alle 14 ora locale e si concluderà lunedì 3 maggio alle 22:59. «Quest'azione è stata programmata per tutta la lista delle partite di calcio professionistico maschile e femminile» e vedrà tutti gli organi rappresentativi del calcio inglese «chiudere i loro account Facebook, Twitter e Instagram». Arriva «in risposta ai continui e continui abusi discriminatori ricevuti online dai giocatori e da molte altre persone legate al calcio», hanno detto i funzionari del calcio inglese in una dichiarazione congiunta. «Il comportamento razzista è inaccettabile e lo spaventoso abuso nei confronti giocatori sui social media non può continuare», ha detto il ceo della Premier League, Richard Masters. «C'è un urgente bisogno che queste aziende facciano di più per sradicare l'odio razziale online», ha aggiunto. Questa decisione fa seguito a quella già attuata dal club scozzese dei Rangers dai club della Football League inglese di Birmingham e Swansea, i cui giocatori Yan Dhanda, Ben Cabango e Jamal Lowe sono stati recentemente oggetto di insulti razzisti. Dall'inizio dell'anno, diversi giocatori di colore che indossano maglie del Manchester United, come Anthony Martial e Marcus Rashford, così come Reece James del Chelsea, sono stati presi di mira anche sui social media. L'11 febbraio, in una lettera aperta al leader di Twitter, Jack Dorsey, e al leader di Facebook, Mark Zuckerberg, i funzionari del calcio inglese hanno chiesto un'azione «per motivi di semplice decenza umana». Twitter ha risposto che non intendeva censurare i commenti da account anonimi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA