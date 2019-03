Lazio, la Champions diventa l'ago del bilancio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non parla americano, ma in romanesco dice: «Sì, possiamo». Lotito crede, eccome, nel quarto posto: «Ho allestito una squadra competitiva e spero che a San Siro riesca a dare spettacolo dimostrando il 100% delle sue potenzialità». Centrato l’obiettivo, poi, sarà il presidente a dimostrare le sue abilità: «Con la Champions devi ovviamente tener conto degli spostamenti ogni tre giorni, del numero di partite e degli avversari più forti con cui devi confrontarti. Insomma serve una programmazione adeguata alla Champions». Anche l’anno scorso Lotito era pronto, poi ha cambiato il budget all’ultimo. È costato comunque 15,3 milioni, Correa, dal Siviglia. In teoria, ce ne sarebbero altri tre di bonus, a meno che non siano stati già sborsati nelle commissioni (3 milioni) per Badelj all’agente Lucci. È emerso ieri nell’ultimo bilancio approvato e consolidato al 31 dicembre 2018. Spesi in totale 49,710 milioni per loro, Acerbi (10,5), Berisha (7,626) e i riscatti di Pedro Neto (8,598) e Bruno Jordao (4,686) dallo Sporting. Rimangono fuori dal conteggio Durmisi (7,487 milioni al Betis) e il portiere Proto: 200mila euro di commissioni. Niente a che vedere con quelle di Kezman per il rinnovo (1,5 milioni) di Milinkovic o (1) dell’entourage d’Immobile. Plusvalenza di 23,119 milioni di euro fatta con Felipe Anderson, ceduto per 31 milioni (non calcolati i 7 di bonus) al West Ham. Così il Patrimonio Netto è positivo per 61,59 milioni,Continua a gongolare, insomma, Lotito. Anche se il suo sogno principale non è mai stato esaudito: «Non m’interessa cosa faranno Inter e Milan. Io sono stato il primo a parlare di stadio polifunzionale e fosse per me lo avrei già costruito. Aspettiamo ora la Raggi. Di sicuro a Roma ci sono due squadre e l’amministrazione deve trattarle in modo uguale». Intanto però la Lazio con gli ultimi dati dell’Olimpico si può consolare: in campionato 313.658 spettatori contro i 198.686 del 2017/18, con un ricavo di quasi 5 milioni (erano 3,4 prima) compresi gli abbonati. Aumentati anche i ricavi (con diversi crediti) da diritti tv di quasi 3,4 milioni (43,151) e dagli sponsor (quasi 10 milioni). Una curiosità sulla Macron, che può risolvere il contratto in caso di variazione di proprietà o se Lotito cedesse il 35% delle sue azioni. Accantonati, nonostante l’ulteriore appello, solo 250mila euro per Petkovic e la stessa cifra per l’ex medico Salvatori, che ha chiesto i danni. Nel mese di dicembre 2018 è stato notificato alla Lazio un Processo Verbale di Constatazione per la stagione 13/14 per il trattamento tributario delle plusvalenze. In quegli anni erano arrivati 23,14 milioni dalle plusvalenze di Floccari (di 1,13) al Sassuolo, Kozak (di 6,14) all’Aston Villa, ma soprattutto di Hernanes (di 9,79) proprio all’Inter. Quest’ultima era stata l’operazione chiave per riportare in equilibrio il bilancio biancoceleste.Nell’ultimo si leggono anche i fatti di rilievo del 2019: ceduti in prestito o gratis sei giocatori per 600mila euro (tutti di Caceres alla Juve) con un risparmio sugli stipendi di 2,04 milioni. Confermati i tre milioni per Casasola, (rimasto in prestito a Salerno), ne sono stati investiti 1,3 sulla ristrutturazione di Formello. Lotito ha istituito i premi Champions e non solo (2,4 milioni), ma deve ancora pagarne 1,565 a Immobile e compagni entro il 30 settembre 2019. Sono comunque aumentati da 26,6 milioni a 31 i costi per gli ingaggi di 47 calciatori, di appena 300mila euro (2,7 milioni) per Inzaghi e i suoi uomini. Solo con la Champions per quest’ultimi partirebbero i rinnovi.