Euro 2020 da record con 19,3 milioni di richieste biglietti

La Uefa ha ricevuto 19,3 milioni di richieste di biglietti durante la prima finestra di vendita per gli Europei 2020, battendo il record di 11 milioni stabilito durante la fase equivalente prima della rassegna continentale di Francia 2016. Circa il 50% dei biglietti finali (circa 43.500) erano disponibili durante questa finestra di vendita, il che significa che la Uefa ha ricevuto circa 44 richieste per ogni biglietto disponibile in media. Sono stati richiesti un numero elevatissimo di 1,9 milioni di biglietti per la finale, che si svolgerà allo stadio di Wembley il 12 luglio 2020: 22 volte la capacità dello stadio (raddoppiato il livello di domanda rispetto alla richiesta per i biglietti della finale di Euro 2016 allo Stade de France di Parigi). Più di 540.000 domande sono state ricevute per la partita inaugurale che si terrà presso lo stadio Olimpico di Roma il 12 giugno 2020, circa otto volte la capacità della struttura. Dopo le semifinali e la finale, il livello più alto di richiesta di biglietti è stato per le partite della fase a gironi a Monaco di Baviera e ad Amsterdam. In media, ogni tifoso ha richiesto 14 biglietti per le partite in almeno due sedi: testimonianza di come il pubblico ha abbracciato il formato unico del torneo, con partite giocate in 12 città europee ospitanti. Sono pervenute domande da 213 paesi. La più alta richiesta di biglietti tra i locali è stata a San Pietroburgo, dove circa l'81% delle domande proveniva dalla Russia. A parte le nazioni ospitanti, c'è stata una forte richiesta di biglietti dagli appassionati dei paesi limitrofi, tra cui Polonia, Francia e Austria. I biglietti di tutte le sedi saranno assegnati mediante un sorteggio casuale, condotto alla fine di luglio 2019. I tifosi saranno informati sull'esito delle loro richieste entro la metà di agosto 2019 al più tardi.

