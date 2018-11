© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sora di mister Antonio Tersigni ospiterà domani pomeriggio alle 14,30 al Tomei il Tor Sapienza per il big match della undicesima giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza, girone B. Si sfideranno la prima della classe, il Sora che finora ha conquistato 22 punti ed è imbattuta ed il romani che sono a 17 punti insieme all'Arce.Tra i protagonisti nel Sora il centrale difensivo Giuseppe Pagnani che torna dopo una settimana a causa della rottura al setto nasale. Giocherà con una maschera protettiva.«Sono felice di essere tornato a disposizione dopo la rottura del setto nasale di sabato scorso che non mi ha fatto giocare l'ultima partita- ha spiegato Giuseppe Pagnani- Domani contro il Tor Sapienza sarà uno scontro diretto per le prime posizioni vista l'attuale classifica. Martedì ho fatto l'intervento al setto nasale e ieri tolto i tamponi ho subito svolto l'allenamento e stamattina la rifinitura. Giocherò con la maschera protettiva»«Il Tor Sapienza è una ottima squadra che sicuramente verrà a Sora a chiudersi dietro per cercare di portar via almeno un punto- ha aggiunto Pagnani- Queste sono le partite piu' difficili, ma sappiamo benissimo chi siamo e che vogliamo e come sempre seguiremo le idee di gioco del mister che finora ci stanno valorizzando molto. Sono molto fiducioso e sicuro che faremo una grande gara. Fa piacere essere in testa, vogliamo restarci. Non è certamente una gara decisiva, siamo solo alla undicesima giornata, ma possiamo dare un segnale importante al campionato».